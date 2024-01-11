В Подмосковье загорелся большой пожар

Для тушения используются три пожарных гидранта.
В Подмосковье пожарные МЧС России тушат большой пожар.
Об этом информируют пожарные в социальных сетях.
В поселке Обухово РФ горит крыша цеха по производству полимерной продукции на 8000 квадратных метров.
До прибытия пожарных персонал самостоятельно вышел на улицу. По предварительной информации, пострадавших нет.
Для тушения используются три пожарных гидранта. Также проложена 40-метровая магистральная линия от реки Клязьмы. Работы усложняются высокой пожарной нагрузкой здания.
В общей сложности на месте работают около 120 специалистов и 36 единиц техники.
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