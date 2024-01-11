В Подмосковье загорелся большой пожар

Для тушения используются три пожарных гидранта.

В Подмосковье пожарные МЧС России тушат большой пожар.

Об этом информируют пожарные в социальных сетях.

В поселке Обухово РФ горит крыша цеха по производству полимерной продукции на 8000 квадратных метров.

До прибытия пожарных персонал самостоятельно вышел на улицу. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Для тушения используются три пожарных гидранта. Также проложена 40-метровая магистральная линия от реки Клязьмы. Работы усложняются высокой пожарной нагрузкой здания.

В общей сложности на месте работают около 120 специалистов и 36 единиц техники.

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