В Киеве произошел масштабный пожар на левом берегу: что горит

В Киеве загорелся масштабный пожар. Столб черного дыма поднимается над столичными Березняками.

По предварительной информации, вспыхнула автомойка на Березняках. Пламя охватило одноэтажное сооружение.

"Возник пожар на площади 100 квадратных метров. Сейчас на месте работают подразделения спасателей, они ликвидируют возгорание", — рассказали сайту ТСН.ua в столичной ГСЧС.

Пока информация о пострадавших отсутствует. Продолжается тушение огня.

Напомним, в Киеве мужчина за $8500 обещал решить вопрос о непригодности к несению военной службы мужчинами призывного возраста. Полицейские столичного Печерска сообщили ему о подозрении.

Также в Киеве арендатор продал квартиру жительницы Мариуполя, пока та была за границей.

Читайте также: