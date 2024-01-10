Синоптик сообщила о новой волне похолодания: когда ударит мороз до -20°

Кроме мороза будет еще и снег.

В Украину уже с пятницы, 12 января, поступит новая волна холода. И хоть мощных морозов не будет, но до 20° мороза температура воздуха все же снизится.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшим холодным периодом будет 12, 13 и 14 января. Однако уже преимущественно без -20°, разве что на крайнем севере", — прогнозирует синоптик.

Впрочем, по ее словам, 11 января станет больше осадков. В Украине ожидается снег, мокрый снег. Тем не менее, температура воздуха будет комфортной: днем от 3° мороза до 2° тепла. Зато уже с пятницы, 12 января, погода станет морознее.

"С 12 января похолодает снова, однако не слишком мощно, да, нормально для сезона", — прогнозирует она.

Уже с 15 января температура воздуха в Украине снова повысится, отмечает Диденко.

Тем временем синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, сколько в Украине продержатся морозы. По ее словам, на этой неделе тепла точно ожидать не стоит.

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