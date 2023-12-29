Финансовый гороскоп на январь 2024 года

Первые две декады января полны формализма и материальных ограничений, тревог, относительно материальной сферы. Тем не менее, часто возникает склонность к импульсивным тратам, необдуманному риску, что может негативно повлиять на финансовые перспективы.

В третьей декаде месяца тенденции и реакции меняются кардинально, а стремление к партнерству и сотрудничеству принесет финансовые возможности.

На фоне внешней нестабильности обычным людям непросто принимать осторожные и взвешенные финансовые решения. Поэтому лучше отложить важные дела до 21 января, а лучше обратиться за консультацией к специалисту, который поможет правильно составить финансовый план и стратегию. Люди, преуспевающие в областях, требующих анализа и организации, обладающие такими качествами, как дисциплина и прагматичный подход к имуществу и деньгам, могут сделать рывок в карьере.

После ингрессии Плутона в знак Водолея 21 января уже будут понятны отношения между обществом, деньгами и властью. Только тогда стоит заняться финансовыми преобразованиями и укреплением своих материальных границ. Общительный характер может помочь в финансовых начинаниях и сохранению финансовой независимости.

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ОВЕН

Январь принесет важные трансформационные события. В финансовом отношении, значительно сужены возможности дохода, поэтому затяните пояс потуже и практикуйте аскетизм. Во всяком случае, добровольные самоограничения – занятие полезное. Деловые взаимоотношения с партнерами издалека сыграют решающую роль в преодолении финансовых сложностей. К концу месяца появится шанс удачно вложиться в коммерческую недвижимость, землю, офисы, склады и прочее.

ТЕЛЕЦ

Материальные вопросы станут камнем преткновения с партнерами и коллегами. Благоприятный период для смены работы – с 21 января. С этого дня начинается очень продуктивное время, особенно для творческих занятий. Смело ставьте перед собой долгосрочные цели и усердно работайте для достижения финансового успеха! Возможна прибыль от операций с недвижимостью, а в некоторых случаях и получение наследства. Также, не забывайте инвестировать в материальные активы.

БЛИЗНЕЦЫ

Вначале января возникает множество проблем, которые будут связаны с финансами, вернее с их нехваткой. Во второй половине месяца финансовый подход должен быть смелым, целеустремленным и предприимчивым. Для начала крайне важно установить сбалансированный подход к деньгам. Настойчивость в профессиональной сфере приведет к получению новой должности или увеличению зарплаты. Также финансовая выгода возможна благодаря профессиям, которые относятся к сфере обслуживания.

РАК

Придется многое изменить на профессиональном поприще, но будьте готовы к тяжелым решениям и максимальной ответственности. В начале года на работе вас ожидают трудные события, которые заставят принимать быстрые шаги по преодолению кризиса. Напряженная обстановка в коллективе добавит усталости и будет тревожить вас. Постарайтесь принимать все происходящее как должное, чтобы сохранить свое душевное здоровье, ведь это личный ресурс, имея который можно зарабатывать деньги.

ЛЕВ

Застой в бизнесе потребует терпеливого ожидания, а сложности с фискальными органами будут тормозить развитие предприятия. Расходы в январе будут превышать доходы. Но вы сможете решить проблему, найдя дополнительную подработку. В распределении денежных средств лучше полагаться на имеющийся опыт и интуицию. Лучшим решением будет вложить в недвижимость или валюту. Не доверяйте сомнительным "экспертам", обещающим быструю прибыль, которых значительно прибавится в вашем окружении во второй половине месяца.

ДЕВА

Главная проблема месяца – недостаток инвестиций и финансовая зависимость от сторонних вложений. Клиентов будет немного, но постоянные потребители ваших услуг останутся с вами. Январь в целом благоприятен для вас, учитывая тот факт, что вы не привыкли хватать звезд с неба. Это период усердного труда и вполне заслуженного счастья. От вас потребуется только одно – проявить себя ярко, нестандартно и свежо. Несмотря ни на что, вы неуклонно продвигаетесь вперед!

ВЕСЫ

В первых две декады месяца достаточно сложные, обязательства вынуждают вас корректировать планы. Если вы давно лелеяли надежду открыть небольшой бизнес или уйти в свободное плаванье, заняться творческими проектами, время для этого наступает с 21 января. Вдохновение и творческий импульс в конце месяца подарит новые идеи, но их реализация будет связана с трудностями. Придется чем-то пожертвовать, чтобы получить результат, но своего вы обязательно добьетесь!

СКОРПИОН

Ваши доходы будут напрямую связаны с вложенными ранее усилиями. Придется серьезно потрудиться, чтобы получить приличную прибыль. Январь принесет новые планы, которые реализуются впоследствии. А пока стоит подумать о том, что вам действительно нужно, а от чего можно с легкостью отказаться. В профессиональном плане может сложиться не так как вам хочется, если искусственно ускорять события. Займите выжидательную позицию и в конце января вы увидите лучик света в мрачной действительности.

СТРЕЛЕЦ

Много изменений придется принять, смириться и понять, что все к лучшему. Вполне возможно, вы потеряете работу или попадете под сокращение, разругаетесь с начальством или внезапно решите все бросить. В любом случае, звезды советуют не поддаваться панике, тем более, что вам не привыкать к постоянным кризисам. Трансформация – ваше все и любые перемены только на благо. Предприниматели будут искать новые инвестиции, партнеров, пробовать незнакомые направления деятельности.

КОЗЕРОГ

Вначале года на работе может начаться хаос, который продлится, как минимум, месяц. Денежные перспективы мрачноваты, конфликты с давними партнерами приводят в замешательство. Но в конце января появятся люди, которые предложат идеи для максимального финансового благополучия. Если вы обладаете хорошим стратегическим мышлением, цените справедливость и гармонию в финансовых отношениях, то сможете создать беспроигрышную ситуацию для всех вовлеченных сторон.

ВОДОЛЕЙ

Определенный период вашей жизни явно подходит к концу и начинается совершенно новый цикл. Возврата к старому не будет, поэтому смело принимайте новое в свою жизнь. Первые две декады месяца – период относительно благополучный и вполне предсказуемый. Дела будут идти хоть и медленно, но верно. Предприниматели смогут расширить объемы продаж, а руководители привлекут к работе хороших специалистов, будут заняты хозяйственными вопросами. Самые яркие события происходят в третьей декаде января.

РЫБЫ

Январь 2024 – это переход из прошлого в будущее, и он может быть совсем не простым. Финансовая ситуация будет совсем неоднозначной – деньги будут поступать нерегулярно. Вкладывайте только в проверенные проекты, покупки должны быть четко запланированными. Многие из вас испытают трудности в продвижении услуг на международном уровне, сотрудничество с иностранными партнерами может зайти в тупик. Остерегайтесь проектов, которые якобы обещают быструю прибыль.

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