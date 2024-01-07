Ольга Фреймут показалась с 17-летней дочерью после долгой разлуки

Старшая дочь известной украинской ведущей Ольги Фреймут 17-летняя Злата Митчелл восхитила семейным контентом с мамой.

Так, знаменитость вместе со старшей дочерью попозировали ради общего фото. На фото видно, как Ольга нежно обнимает Злату.

"Мама, я снова уезжаю", - написала Злата.

Ольга Фреймут и Злата Митчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Очевидно, фото было сделано перед очередным отъездом дочери ведущей в другую страну.

Впрочем, неизвестно, где именно находились мама с дочерью. Ведь Митчелл постоянно путешествует по миру. Так, недавно она показалась в Испании, где встретила Новый год и показалась в соблазнительном наряде с леопардовым принтом без макияжа. К слову, Фреймут уже отреагировала на появление дочери в столь откровенном образе. А до этого девушка приезжала на родину в Украину, где провела время с украинскими друзьями.

Отметим, сама ведущая Ольга Фреймут с 7-летним сыном Валерием и 6-летней дочерью Евдокией находится в Великобритании. В частности, недавно знаменитость показала, как проводит время с двумя младшими детьми за границей.

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