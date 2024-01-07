Это интересно: какой была первая встреча кронпринца Фредерика с его будущей женой Мэри

Супруга кронпринца Фредерика, который взойдет на престол 14 января, станет, согласно информации королевского дворца, новой королевой-консортом.

Мы решили вспомнить сегодня о том, как Мэри Дональдсон познакомилась со своим будущим мужем.

Мэри Дональдсон и Его Королевское Высочество наследный принц Фредерик Датский позируют во время пресс-конференции в замке Фреденсборг 8 октября 2003 года в Копенгагене / Фото: Getty Images

Урожденная Мэри Дональдсон, работала руководителем отдела рекламы в Австралии, прежде чем случайная встреча изменила ее жизнь. Она обнаружила, что болтает с принцем Фредериком, хотя он представился просто как "Фред", в баре отеля Slip Inn в Дарлинг-Харбор в Сиднее в сентябре 2000 года. Паб был заполнен людьми со всего мира, которые приехали в город на Олимпийские игры.

"Что-то щелкнуло", — сказала кронпринцесса Мэри в интервью 2005 года. "Это был не фейерверк в небе или что-то в этом роде, но было чувство волнения", - вспоминала после эту встречу будущая принцесса.

Вскоре после их разговора Мэри узнала, что разговаривает с наследным принцем Дании, наследником 1000-летнего датского престола, пишет People.

Мэри Дональдсон и Его Королевское Высочество наследный принц Фредерик Датский позируют во время пресс-конференции в замке Фреденсборг 8 октября 2003 года в Копенгагене / Фото: Getty Images

"Когда мы впервые встретились, мы пожали друг другу руки", - сказала она об их знакомстве. "Я не знала, что он был принцем Дании. Через полчаса кто-то подошел ко мне и сказал: "Вы знаете, кто этот человек?".

В течение года пара знакомилась друг с другом посредством отношений на расстоянии, которые оставались вне поля зрения прессы.

В 2002 году Мэри переехала в Копенгаген, приняла лютеранскую церковь и выучила датский язык, который, как известно, очень сложен для освоения. Пара объявила о помолвке в 2003 году и в следующем году поженилась в Копенгагенском соборе. В браке у них родилось четверо детей, старший из них – принц Кристиан – теперь является первым в линии наследования престола.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с королевой Маргрете II / Фото: Getty Images

Читайте также: