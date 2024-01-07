В центре Млечного Пути ожидается катастрофа: туда летит огромный космический объект

Шаровое звездное скопление, названное VVV CL002, на огромной скорости несется к центру Млечного Пути и его ждет незавидная судьба. По словам ученых, этот объект обречен на исчезновение в центре нашей галактики.

Об этом пишет Universe Тoday.

Шаровые звездные скопления (ШЗС) представляют собой сферические группы звезд, которых вместе удерживает гравитация. В самых больших из них могут находиться миллионы звезд.

Звездное скопление VVV CL002, расположенное на расстоянии 1300 световых лет от центра, и как показало новое наблюдение — приближается к сердцу Млечного Пути со скоростью 400 км/с.

По словам авторов исследования, VVV CL002 не могло образоваться где-то рядом с тем местом, где оно находится сейчас. Пулевые звездные скопления живут миллиарды лет и VVV CL002 не смогло бы там выжить все это время.

Как показали измерения металличности звезд, это скопление, скорее всего, образовалось на расстоянии от 10 до 20 тысяч световых лет от центра нашей галактики, а затем переместилось ближе к этому региону.

Напомним, телескоп "Хаббл" сфотографировал новую чрезвычайно "спокойную" дальнюю галактику.

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