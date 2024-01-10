Синоптикиня повідомила про нову хвилю похолодання: коли вдарить мороз до -20°

До Україні вже від п'ятниці, 12 січня, надійде нова хвиля холоду. І хоч потужних морозів не буде, але до 20° морозу температура повітря все ж знизиться.

Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко.

"Найближчим холодним періодом буде 12, 13 та 14 січня. Проте вже переважно без -20°, хіба на крайній півночі", - прогнозує синоптикиня.

Втім, з її слів, 11 січня стане більше опадів. В Україні очікується сніг, мокрий сніг. Втім, температура повітря буде комфортною: вдень від 3° морозу до 2° тепла. Натомість вже від п'ятниці, 12 січня, погода стане більш морозною.

"Від 12-го січня похолоднішає знову, проте не аж надто потужно, так, нормально для сезону", - прогнозує вона.

Вже від 15-го січня температура повітря в Україні знову підвищиться, наголошує Діденко.

Тим часом синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, скільки в Україні протримаються морози. З її слів, цього тижня тепла точно очікувати не варто.

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