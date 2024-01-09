Синоптикиня повідомила, скільки в Україні протримаються морози

Холодна арктична повітряна маса накрила територію України і принесла морози. Хоч 11 січня температура трішки підвищиться, але вже протягом наступних днів морози знову повернуться.

Про це у коментарі NV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"11 січня в четвер трошечки морози послабшають. В нічні годині вже буде -2-8 градусів, вдень - від -3 і навіть до +2 градусів. Змінюватимуться повітряні потоки. Але 12-13 числа знову очікуємо на зниження температури, не таке вже інтенсивне, як маємо зараз, але морози не відступають", - розповіла синоптикиня.

Вночі 12 січня буде -7-13 градусів. На північному сході температура становитиме до -17 градусів. Вже 13 січня у східних та північно-східних областях нічна температура сягне 14-20 градусів морозу. Тим часом а півдні, південному сході та на Закарпатті температура буде від 3 до 9 градусів морозу.

Крім того, 11 січня повернуться допади у вигляді снігу - крім півдня та Закарпаття. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вже 12 січня помірний сніг та дощ будуть на крайньому півдні та південному сході країни. У суботу, 13 січня, у більшості західних, північних і місцями ще в центральних областях - невеликий сніг.

"Бачимо, що зимова морозна погода залишається до кінця тижня. Наприкінці робочого тижня можуть бути пориви вітру до 15−20 м/с", - наголошує Птуха.

За її словами, морозна погода переважатиме по всій території України впродовж наступних десяти днів. Цього тижня тепла точно чекати не варто.

"Можливо, певне підвищення буде вже від середини наступного тижня. Але, знову ж таки, поки що плюсових значень не очікуємо", - пояснила Наталія Птуха.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що Україну накриють небезпечні метеоявища. У регіонах найближчі декілька днів очікуються хуртовини, ожеледь, підтоплення.

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