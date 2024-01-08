Блекаути через негоду: чи вимикатимуть світло в Україні

Світло вимикатимуть не всім.

Морозна погода впливає на енергосистему в Україні, найближчим часом енергетики можуть запровадити планові відключення.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в етері єдиного телемарафону.

"Це будуть вибіркові планові відключення в окремі години пікового навантаження", — сказав Омельченко.

За оцінками експерта, після масштабних ракетних ударів ЗС РФ 2023 року деякі енергетичні блоки перебувають в аварійному стані. Відключення електрики можуть застосовувати вибірково в пікові години навантаження на енергосистему.

Під час похолодань дефіцит потужностей в енергосистемі може сягати понад 2 Гігаватів.

Такий дефіцит можна покрити завдяки імпорту електроенергії з інших країн, і Україна може це зробити, зазначив він.

Виробництво і поживання електроенергії

На ранок 8 січня через негоду – сильний вітер, мокрий сніг, ожеледицю - знеструмлено 396 населених пунктів. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 463 населені пункти.

Про це повідомляє "Укренерго".

За даними компанії, через негоду у Дніпропетровській області знеструмлені 202 населені пункти, у Миколаївській – 54, в Одеській – 58, у Черкаській – 1. В Донецькій області без світла понад добу перебувають 4 населені пункти. Загалом без світла — 396 населених пунктів.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 463 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Знеструмлено одне вугледобувне підприємство в Донецькій області.

Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 2 865 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 469 МВт.

За даними компанії, 7 січня добовий максимум споживання був ввечері, і на 3,7% був вищий, ніж відповідний показник у попередню неділю 31 грудня.

За даними синоптиків, 9 січня в Україні збережеться морозна погода.

Читайте також: