Загинув 23-річний український льотчик Blue Helmet: відео

Під час виконання бойового завдання загинув 23-річний льотчик 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Владислав Залістовський на позивний Blue Helmet.

Про це повідомляє "Армія TV" у Telegram.

"Напевно, ви бачили ці відео від українського пілота МіГ-29 blue helmet, які він регулярно публікував у своїх соцмережах. Його справжнє ім'я Владислав Залістовський і, на жаль, він загинув під час виконання бойового завдання. Пілоту Залістовському було усього 23 роки. Він закінчив льотний факультет Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у 2021 році, а під час повномасштабного вторгнення мав десятки бойових вильотів", - йдеться у дописі.

"Я ніколи не думала, що на моїй сторінці буде подібний пост. Ти любив свою роботу, своє життя, своє небо, але воно зіграло з тобою злий жарт. Ти назавжди залишишся в моєму серці найкращим хлопчиком у світі. І не тільки в моєму. Мені так багато твоїх знайомих кажуть, що ти — найкращий. Тебе справді всі дуже люблять! Тобі було всього 23… Але чомусь небо забирає кращих. Вічного тобі польоту, мій янголе", — написала в Instagram дівчина Владислава Залістовського Євгенія Нестеренко.

Пілот бойового літака МіГ-29 Владислав Залістовський. Фото: Facebook / Влад Залістовський

Владислав Залістовський – родом із Малина Житомирської області. Був пілотом бойового літака МіГ-29.

Загинув український пілот винищувача МІГ-29, який вів блог "Blue Helmet"

Нагадаємо, 25 серпня в авіакатастрофі на Житомирщині загинув відомий український пілот Андрій Пільщиков на позивний "Джус".

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