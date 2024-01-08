Росія запустила 59 цілей: скільки збила українська ППО

Росіяни атакували критичну і цивільну інфраструктуру, промислові та військові обʼєкти.

У ніч проти 8 січня 2024 року окупанти завдали масованого удару по Україні. Для цього вони застосували крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСу Валерій Залужний.

Усього армія РФ запустила 59 повітряних цілей: атакували об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові.

Скільки ворожихцілей випустили росіяни:

8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – РФ

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов)

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – РФ)

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області

6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда – Крим

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область)

У підсумку захисниками неба знищено:

8 ударних БпЛА "Shahed-136/131"

18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55

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