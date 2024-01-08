Ранковий удар по Хмельниччині: двоє осіб загинули, є влучання в інфраструктуру

Влада повідомила трагічні новини.
Вранці, 8 січня, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. У Дніпрі, Кривому Розі, Харкові, Запоріжжі та у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи.
За останніми даними, на Хмельниччині є загиблі внаслідок ворожої атаки.
Про це повідомив Олексій Кулеба, заступник очільника Офіса президента.
"На Хмельниччині також лунали вибухи. Працюють екстрені служби. На жаль, є один загиблий", - зазначив він.
"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області наші сили ППО збили дві ракети. Разом з тим противник завдав удари по об’єктах інфраструктури області. Є пожежа, яку локалізовують підрозділи ДСНС. На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих", - повідомили подробиці в ОВА.
В ОВА раніше повідомили, що в Хмельницькій області пролунало шість вибухів. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.
Про всі подробиці ранкової атаки по Україні - читайте у новині.
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