Утренний удар по Хмельнитчине: двое человек погибли, есть попадание в инфраструктуру

Утром, 8 января, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Днепре, Кривом Роге, Харькове, Запорожье и в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы.

По последним данным, в Хмельницкой области есть погибшие в результате вражеской атаки.

Об этом сообщил Алексей Кулеба, замглавы Офиса президента.

"На Хмельнитчине также раздавались взрывы. Работают экстренные службы. К сожалению, есть один погибший", — отметил он.

"Сегодня утром, во время воздушной тревоги, в пределах Хмельницкой области наши силы ПВО сбили две ракеты. Вместе с тем противник нанес удары по объектам инфраструктуры области. Есть пожар, который локализуют подразделения ГСЧС. К сожалению, есть уже двое погибших" , – сообщили подробности в ОВА.

В ОВА ранее сообщили, что в Хмельницкой области прогремели шесть взрывов. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

Обо всех подробностях утренней атаки по Украине — читайте в новости.

Читайте также: