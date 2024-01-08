На юге ночью работала ПВО: сколько беспилотников сбили

Обломки одного из сбитых дронов упали на открытой территории Одесского района, вызвав пожар.

Ночью Силы обороны юга сбили все восемь вражеских дронов типа "Shahed-131/136", которые россияне направили из акватории Черного моря по Одесчине и Николаевщине.

Об этом сообщили Силы обороны Юга.

"Семь беспилотников защитники неба из состава воздушного командования "Юг", группировки разнородных сил ВМС и МВГ других составляющих Сил обороны уничтожили именно на Одесчине, еще один — на Николаевщине. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на открытой территории Одесского района, повлекши пожар, который оперативно потушили. Разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска за весь 2023 год атаковали Украину с помощью 1335 ракет и 3149 беспилотников-камикадзе. Большинство враждебных целей было сбито силами и средствами ПВО.