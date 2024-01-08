На півдні вночі працювала ППО: скільки безпілотників збили

Уламки одного зі збитих дронів впали на відкритій території Одеського району, спричинивши пожежу.

Вночі Сили оборони півдня збили всі вісім ворожих дронів типу "Shahed-131/136", які росіяни спрямував з акваторії Чорного моря по Одещині і Миколаївщині.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

"Сім безпілотників захисники неба зі складу повітряного командування "Південь", угруповання різнорідних сил ВМС та МВГ інших складових Сил оборони знищили саме на Одещині, ще один - на Миколаївщині. Уламки одного зі збитих БпЛА впали на відкритій території Одеського району, спричинивши пожежу. Вогонь було оперативно приборкано. Руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська за весь 2023 рік атакували Україну за допомогою 1 335 ракет та 3 149 безпілотників-камікадзе. Більшість ворожих цілей були збиті силами і засобами ППО.