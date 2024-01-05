Использование Россией ракет из Северной Кореи: что говорят Воздушные силы

ВСУ пока не подтверждают соответствующие заявления из Вашингтона.

Украинские Воздушные силы не могут подтвердить информацию об использовании российской армией баллистических ракет, полученных от Северной Кореи.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Заявление было от Соединенных Штатов. Поэтому изучать будут специалисты определенные обломки и тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить", — сказал Игнат.

Игнат также рассказал, будет ли силам ПВО сложнее сбивать баллистические ракеты из Ирана и КНДР.

"Я думаю, что вооружение, которое есть у них, берем ту же Северную Корею, много там советского, много технологий передал еще Союз. Возможно, даже идентично. Поэтому ожидать чего-то более нового вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то, но не слишком", — подчеркнул спикер ПС.

Напомним, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби со ссылкой на рассекреченные данные разведки заявил, что Россия использовала для массированного воздушного удара ракеты из Северной Кореи. США даже созвали Совбез ООН на 10 января.

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