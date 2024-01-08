В Києві пасажирів висадили з потяга метро на відкритій ділянці: що сталося

В Києві 8 січня сталася технічна несправність в одному з потягів метро на червоній лінії у сторону правого берега.

В Мережі пишуть, що на станції "Гідропарк" пасажирів попросили покинути вагони та сповістили, що поїзд далі не їде. Людям довелося вийти на платформу станції у сильний мороз.

В комунальному підприємстві "Київський метрополітен" сайту ТСН.ua підтвердили, що сталася технічна несправність у поїзді.

"З технічних причин поїзд зняли з лінії на огляд. Видали резервний. Метрополітен працює у звичайному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до встановлених графіків", - повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

Там додають, що люди не мерзли на сильному морозі, бо змогли скористатися наступним потягом.

Нагадаємо, у Києві ліквідовують пошкодження водогону на столичній Борщагівці.

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