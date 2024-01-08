Россия запустила 59 целей: сколько сбила украинская ПВО

Россияне атаковали критическую и гражданскую инфраструктуру, промышленные и военные объекты.
В ночь на 8 января 2024 года оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Для этого они применили крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Всего армия России запустила 59 воздушных целей: атаковали объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные.
Сколько враждебных целей выпустили россияне:
- 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск — РФ
- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска – Рязань, Тамбов)
- 24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс – РФ)
- 8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области
- 6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда – Крым
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область)
В итоге защитниками неба уничтожено:
- 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131"
- 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55
Обо всех подробностях утренней атаки по Украине — читайте в новости.
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