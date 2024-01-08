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Россия запустила 59 целей: сколько сбила украинская ПВО

Россия запустила 59 целей: сколько сбила украинская ПВО

Оккупанты ударили по Украине / Фото: Associated Press

Россияне атаковали критическую и гражданскую инфраструктуру, промышленные и военные объекты.

В ночь на 8 января 2024 года оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Для этого они применили крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Всего армия России запустила 59 воздушных целей: атаковали объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные.

Сколько враждебных целей выпустили россияне:

  • 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск — РФ
  • 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска – Рязань, Тамбов)
  • 24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс – РФ)
  • 8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области
  • 6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда – Крым
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область)

В итоге защитниками неба уничтожено:

  • 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131"
  • 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55

Обо всех подробностях утренней атаки по Украине — читайте в новости.

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