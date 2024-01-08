Для відновлення України необхідно спиратися на приватний сектор, – Аслунд

Україні необхідно спиратися на приватний сектор, бо коштів платників податків не вистачить для фінансування значної частини відновлення країни.

Про це пише у своїй колонці економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Він розповів, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у різних західних країнах було проведено численні інвестиційні конференції щодо відновлення країни.

На цих конференціях збирається багато західних та українських бізнесменів, урядовців і представників міжнародних фінансових організацій (МФО).

«Усі наголошують на необхідності спиратися на приватний сектор. Урядовці розуміють, що потрібні величезні суми і платники податків навряд чи профінансують значну частину відновлення України», - наголосив Аслунд.

Він додав, що за останні три роки великі українські бізнесмени зазнали багато сильних ударів. Зокрема вони постраждали через бойові дії. Водночас кілька великих українських бізнесменів почали активно допомагати країні.

«Вони продовжували працювати та інвестувати в країну в розпал війни, а також зробили значні пожертви Збройним Силам України», - підкреслив Аслунд.

Економіст наголосив, зазвичай всі заохочують малі та середні підприємства і багато хто із задоволенням їх фінансує. Але в Україні є ще й багато важкої промисловості, яка стійка, але їй потрібно фінансування, щоб вижити.

«Західним урядам і МФО необхідно подумати, як і на яких умовах фінансувати великі українські підприємства. Залишити цей сектор порожнім, державним і, отже, неефективним, або зарезервованим для іноземних компаній, було б недоречно та марнотратно. Захід має вирішити, як він може підтримувати великі приватні підприємства в Україні», - підсумував він.