Нічні морози посиляться: прогноз погоди в Україні на 9 січня

Завтра, 9 січня, в Україні триватиме морозна погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, найближчої ночі температура повітря становитиме -10-18 градусів, місцями на півночі та заході до -18-22 градусів.

Завтра вдень очікується -7-12 градусів.

У південній частині буде вище: вночі -6-11, вдень -2-6 градусів, в Криму вночі -1-4 градуси, вдень близько нуля.

"Антициклон Hannelore витіснить у вівторок із нашої території усі опади і завтра вдень навіть будемо мружитися від сонця. Лише вночі та вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму з дощем", - зазначила вона.

У Києві завтра вдень буде сяяти сонце. Вночі передбачається низька температура повітря -12-15 градусів. Протягом дня очікується -10-12 градусів.

Раніше стало відомо, що через негоду на низці основних автошляхів України можуть запроваджуватися обмеження руху, щоб розчистити сніг.

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