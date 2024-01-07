Значний сніг, мороз та ожеледиця: в Україні посилиться негода 8 січня

Погода в Україні завтра, 8 січня, погіршиться.

Окрім зниження температури, очікуються також сильні опади та вітер.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, завтра на півдні України очікується ожеледь та налипання мокрого снігу. У центральних областях та на сході прогнозується сильний сніг, хуртовина.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях синоптики прогнозують значні опади. Тут також буде ожеледь і налипання мокрого снігу.

Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Погода у Києві та регіоні

Завтра у Київській області хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця

Вітер північно-східний , 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-20 м/с.Температура по області вночі 11-16° морозу, вдень 8-13° морозу;

У Києві протягом доби 11-13° морозу. Опади, на дорогах ожеледиця. Синоптики оголосили I рівень небезпечності.

Раніше стало відомо, що через негоду на низці основних автошляхів України можуть запроваджуватися обмеження руху, щоб розчистити сніг.

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