Коли в Україні вдарять морози: синоптикиня назвала точні дати

Похолодання набирає обертів. Температура повітря в Україні відчутно знизилася.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, 7-8-9 січня в Україні - ускладнення погодних умов. Очікується похолодання вдень до -8 -12 градусів, вночі до -10-17.

На півночі місцями до -18-22 градусів, а в центрі, на заході, сході та в південній частині - сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу. Сильний штормовий вітер.

Раніше стало відомо, що через негоду на низці основних автошляхів України можуть запроваджуватися обмеження руху, щоб розчистити сніг.

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