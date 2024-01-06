Когда в Украине ударят морозы: синоптик назвала точные даты

Похолодание набирает обороты. Температура воздуха в Украине ощутимо снизилась.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 7-8-9 января в Украине – усложнение погодных условий. Ожидается похолодание днем до -8 -12 градусов, ночью до -10-17.

На севере местами до -18-22 градусов, а в центре, на западе, востоке и южной части — снег, мокрый снег, на юге с дождем, гололедица, налипание мокрого снега. Сильный штормовой ветер.

Ранее стало известно, что из-за непогоды на ряде основных автодорог Украины могут вводиться ограничения движения, чтобы расчистить снег.

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