Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Когда в Украине ударят морозы: синоптик назвала точные даты

Когда в Украине ударят морозы: синоптик назвала точные даты

В Украину идет похолодание / Фото: pixabay.com

С 7 января погодные условия ухудшатся.

Похолодание набирает обороты. Температура воздуха в Украине ощутимо снизилась.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 7-8-9 января в Украине – усложнение погодных условий. Ожидается похолодание днем до -8 -12 градусов, ночью до -10-17.

На севере местами до -18-22 градусов, а в центре, на западе, востоке и южной части — снег, мокрый снег, на юге с дождем, гололедица, налипание мокрого снега. Сильный штормовой ветер.

Ранее стало известно, что из-за непогоды на ряде основных автодорог Украины могут вводиться ограничения движения, чтобы расчистить снег.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1156
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация