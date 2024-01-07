Премьер Баварии назвал единственный шанс не дать России победить Украину, вспомнив Германию

По мнению политика, Германия и ЕС столкнутся с "настоящей проблемой безопасности", если Россия выиграет войну в Украине.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер считает, что единственный шанс не дать России победить в войне, которую развязал Путин — это предоставить Украине ракеты Taurus.

Об этом пишет издание t-online.

Также читайте Председатель Комитета в Раде о финальном проекте о мобилизации: отдельные нормы получат существенные изменения

По его мнению, эти дальнобойные ракеты позволят Украине "защищаться от постоянных ударов беспилотников и ракетных атак".

"Это единственный серьезный шанс для Украины обрести новое мужество и для россиян не победить", — сказал он.

По словам Маркуса Зедера, Германия и ЕС столкнутся с "настоящей проблемой безопасности", если Россия выиграет войну в Украине.

В этом контексте он снова призвал к значительной модернизации Минобороны Германии. Он считает, что его страна далеко позади в армии беспилотников.

"В то же время мы должны расширить нашу 100% обороноспособность. Срочно нужен материал. Для этого также нужна наша армия беспилотников", — подчеркнул он.

Напомним, по данным немецкого издания, Шольца усиливается давление по передаче Украине ракет Taurus.

Ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.