Снаряд попал в дом: в Херсоне с утра уже двое погибших (фото)

Оккупанты не прекращают обстрелы города. Взрывы до сих пор раздаются.
Сегодня, 7 января, россияне с утра бьют по Херсону. Во время очередного обстрела города с временно оккупированного левобережья россияне попали в жилой дом.
О трагических последствиях сообщил глава МВА Роман Мрочко.
"В результате прямого попадания вражеского снаряда одна женщина погибла и одна получила ранения. За сегодняшнее утро в Херсоне погибли два человека, несколько были травмированы", — написал он.
Ранее сообщалось, что Херсон — под плотным вражеским обстрелом. В результате атаки погиб 62-летний мужчина.
За минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов, выпустив 382 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда.
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