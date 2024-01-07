Снаряд попал в дом: в Херсоне с утра уже двое погибших (фото)

Оккупанты не прекращают обстрелы города. Взрывы до сих пор раздаются.

Сегодня, 7 января, россияне с утра бьют по Херсону. Во время очередного обстрела города с временно оккупированного левобережья россияне попали в жилой дом.

О трагических последствиях сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"В результате прямого попадания вражеского снаряда одна женщина погибла и одна получила ранения. За сегодняшнее утро в Херсоне погибли два человека, несколько были травмированы", — написал он.

Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Ранее сообщалось, что Херсон — под плотным вражеским обстрелом. В результате атаки погиб 62-летний мужчина.

За минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов, выпустив 382 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда.

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