Утро в Херсоне началось с обстрелов: есть погибшие

Российские военные с утра, 7 января, обстреляли Херсон. Атаковали центральную часть города.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

По словам главы МВА, обстрел произошел около девяти часов утра. В результате атаки погиб 62-летний мужчина.

"Мужчину госпитализировали. Медики пытались спасти его, но ранения оказались несовместимы с жизнью. Соболезнования родным и близким!" – написал Мрочко.

Что известно об обстрелах Херсона за сутки

За минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов, выпустив 382 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, территорию заводов в Херсоне", — сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии пять человек получили ранения, из них — двое детей.

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