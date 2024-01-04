Соледар разрушен дотла: угнетающее видео из оккупированного города

В оккупированном городе не осталось уцелевших построек и не видно людей.

Российские войска полностью разрушили город Соледар в Донецкой области, в котором до полномасштабной войны жили около 10 тыс. человек.

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал видео из Соледара.

"Все, что осталось от города Соледар Донецкой области, где до войны проживало около 10 тыс. человек и работали предприятия по добыче каменной соли", – говорится в подписи к выложенному ролику.

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На снятых с салона автомобиля кадрах видны многочисленные разрушения в Соледаре: не осталось буквально ни одного уцелевшего дома.

"Пришла Россия и уничтожила все. Больше нет ни города, ни людей. Путин называет это "помощью Донбассу", – отметил Казанский.

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Разрушенный Соледар сняли на видео

К слову, в ноябре 2023 года даже российские пропагандисты признали, что оккупанты несут украинцам только смерти и разруху. Так, "военкор" из РФ Александр Сладков сообщил, что в Соледаре остался только один житель. Напомним, что город уже почти год находится под российской оккупацией.

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