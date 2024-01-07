Игнат ответил, может ли Украина остаться без ракет для Patriot

Атаки РФ на Украину могут только усиливаться.

Украина продолжает получать системы вооружения от союзников. Впрочем, только недавно РФ совершила две массированные атаки на украинские города.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что волноваться не стоит.

"У нас идет нормированная поставка ракет. Так мы потратили какие-то запасы, которые нам дали партнеры. Идут сейчас процессы относительно того, чтобы и дальше обеспечивать Украину нормой ракет, которая необходима для отражения воздушного нападения", — сказал он.

Он отмечает, что правительство Соединенных Штатов и все наши союзники прекрасно информированы о состоянии нашей противовоздушной обороны, обеспечения ракетами и так далее.

"Вы видите, что другие есть заявления, несмотря на то, что США, Германия нам предоставляют возможность отбиваться благодаря поставкам зенитных управляемых ракет. Возможно, будет присоединена и Япония, которая будет передавать через Соединенные Штаты какую-то часть ракет для Украины. Мы понимаем, что в каждой стране есть законодательство, так или иначе ограничивающее торговлю оружием", — добавляет Игнат.

Он резюмирует, что атаки РФ могут только усиливаться.

Напомним, системы ЗРК Patriot продолжают успешно отражать российские баллистические ракеты, которые могли бы нанести огромные потери и разрушения.

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