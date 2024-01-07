К Земле летит огромный астероид – есть ли опасность

К Земле летит большой астероид AY1 размером более 200 метров. Небесное тело пролетит мимо Земли в понедельник, 8 января.

Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

По информации лаборатории реактивного движения NASA (JPL), длина астероида составляет 219 метров. Расстояние до Земли – 5,8 миллиона километров, а скорость движения – 62 424 км/ч.

В NASA астероид считают потенциально опасным, так как его размер превышает 150 м, а расстояние до Земли составляет ближе 7,4 млн км.

Напомним, в NASA показали "рождественскую елку" в космосе. Просмотреть фото можно по этой ссылке.

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