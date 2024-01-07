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До Землі летить величезний астероїд - чи є небезпека

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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957
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До Землі летить величезний астероїд - чи є небезпека

Астероїд / Фото: pixabay.com

Довжина астероїда складає 219 метрів.

До Землі летить величезний астероїд AY1 розміром понад 200 метрів. Небесне тіло пролетить біля Землі у понеділок, 8 січня.

Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA).

За інформацією лабораторії реактивного руху NASA (JPL), довжина астероїда складає 219 метрів. Відстань до Землі - 5,8 мільйона кілометрів, а швидкість руху - 62 424 км/год.

У NASA астероїд вважають потенційно небезпечним, бо його розмір перевищує 150 м, а відстань до Землі становить ближче ніж 7,4 млн км.

Нагадаємо, у NASA показали "різдвяну ялинку" у космосі. Переглянути фото можна за цим посиланням.

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Дата публікації
Перегляди
957
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