ГУР "підсмажило" два російські "Панцирі" у Бєлгородській області – відео

Розвідники ГУР провели чергову операцію на території Росії.
Головне управління розвідки 6 січня провело чергову операцію на території Росії – було пошкоджено два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" у Бєлгородській області.
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
"У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області", – йдеться в повідомленні.
Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно $10-15 мільйонів.
Нагадаємо, в ГУР розкрили, що саме було знищено у Криму під час атаки 4 січня.
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