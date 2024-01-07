ГУР "підсмажило" два російські "Панцирі" у Бєлгородській області – відео

Головне управління розвідки 6 січня провело чергову операцію на території Росії – було пошкоджено два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" у Бєлгородській області.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області", – йдеться в повідомленні.

Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно $10-15 мільйонів.

Нагадаємо, в ГУР розкрили, що саме було знищено у Криму під час атаки 4 січня.

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