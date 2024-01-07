Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ГУР "підсмажило" два російські "Панцирі" у Бєлгородській області – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
596
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ГУР "підсмажило" два російські "Панцирі" у Бєлгородській області – відео

Комплекси "Панцир-С1" у Бєлгородській області / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Розвідники ГУР провели чергову операцію на території Росії.

Головне управління розвідки 6 січня провело чергову операцію на території Росії – було пошкоджено два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" у Бєлгородській області. 

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області", – йдеться в повідомленні. 

Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно $10-15 мільйонів.

Нагадаємо, в ГУР розкрили, що саме було знищено у Криму під час атаки 4 січня.

Читайте також провідні новини дня:

ГУР знищило 2 російські "Панцирі" у Бєлгородській області РФ

ГУР знищило 2 російські "Панцирі" у Бєлгородській області РФ

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
596
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація