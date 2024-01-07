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Під Маріуполем сталася потужна "бавовна": окупанти рахують втрати 

Під Маріуполем сталася потужна "бавовна": окупанти рахують втрати 

Окупований Маріуполь Фото: Маріупольська міська рада / Фото: Маріупольська міська рада

Російські окупанти намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безуспішно.

Збройні сили України знищили вчора недобудований залізничний міст цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне на окупованій Донеччині. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напів побудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне. Намагались збити, але в якості ефективного російське ППО непогано виступила сама інженерна база", - зазначив Андрющенко.

© Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя
Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Він додав, що тепер запуск прямої залізниці з Росії – "питання закрите надовго".

Радник мера Маріуполя також повідомив, що через сильне намагання збити "кару небесну" встановлено місцеперебування нових батарей ППО у Маріупольському районі.

Раніше з'явилося відео, як в окупованому селі Сєдове біля Маріуполя палала масштабна пожежа на ворожому складі боєприпасів та стоянці російської військової техніки.

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