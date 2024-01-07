Американські танки Abrams розсікають на передовій в Україні: ефектне відео

Коли саме і на якому напрямку застосовуються американські танки - невідомо.

У Мережі опублікували відео, на якому американський танк Abrams M1A1S видно на фронті в Україні.

Відео розмістив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Коли саме і на якому напрямку застосовуються американські танки - невідомо. Судячи із кадрів, це - зимовий період.

На опублікованих кадрах показано один із напрямків фронту. На відео видно, як американський танк ефектно їде по багнюці.

Додамо, що перші танки США Abrams були доставлені до України наприкінці вересня. Про це тоді повідомив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки техніки США передали Україні від початку 24 лютого 2022.

Провідні новини на сьогодні: