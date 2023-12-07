Скільки техніки США передали Україні від початку 24 лютого 2022 (підрахунки)

За часів правління Джо Байдена сума допомоги США Україні сягнула 44,8 мільярда доларів.
У середу, 6 грудня, США оголосили про нову військову допомогу для України. Це буде уже 52-й транш від початку війни.
Редакція Авто24 підрахувала, скільки техніки Пентагон передав Україні від 24 лютого 2022 по 1 грудня 2023 року.
Техніка наземного сегмента:
• 31 танк Abrams;
• 45 танків Т-72Б;
• 186 бойових машин піхоти Bradley;
• 4 машини групи вогневої підтримки Bradley;
• 189 бронетранспортерів Stryker;
• 300 бронетранспортерів M113;
• 250 броньованих машин безпеки M1117;
• 500+ протимінно-стійких транспортних засобів із засідкою (MRAP);
• 2000+ багатоцільових колісних ТЗ високої мобільності (HMMWV);
• 200+ легких тактичних автомобілів;
• 300 БМП;
• 80 вантажівок;
• 124 причепи для перевезення важкої техніки;
• 800+ тактичних автомобілів для буксирування та транспортування техніки;
• 131 тактичний автомобіль для підйому техніки;
• 10 командно-штабних машин;
• 30 автомобілів зарядки боєприпасів;
• 18 броньованих мостових систем;
• 8 транспортних засобів матеріально-технічного забезпечення;
• 239 паливозаправників;
• 105 паливних причепів;
• 58 водних причепів;
• 6 броньованих легкових автомобілів;
• 1 батарея ППО Patriot
• 12 зенітно-ракетних систем NASAMS.
За підрахунками видання, загальна сума допомоги США за час російсько-української війни досягла 44,2 мільярда доларів, а за часів правління Джо Байдена - 44,8 мільярда доларів.
Нагадаємо, пані посол України в США прокоментувала провальне голосування у Сенаті за виділення коштів на допомогу.
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