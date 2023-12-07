Скільки техніки США передали Україні від початку 24 лютого 2022 (підрахунки)

У середу, 6 грудня, США оголосили про нову військову допомогу для України. Це буде уже 52-й транш від початку війни.

Редакція Авто24 підрахувала, скільки техніки Пентагон передав Україні від 24 лютого 2022 по 1 грудня 2023 року.

Техніка наземного сегмента:

• 31 танк Abrams;

• 45 танків Т-72Б;

• 186 бойових машин піхоти Bradley;

• 4 машини групи вогневої підтримки Bradley;

• 189 бронетранспортерів Stryker;

• 300 бронетранспортерів M113;

• 250 броньованих машин безпеки M1117;

• 500+ протимінно-стійких транспортних засобів із засідкою (MRAP);

• 2000+ багатоцільових колісних ТЗ високої мобільності (HMMWV);

• 200+ легких тактичних автомобілів;

• 300 БМП;

• 80 вантажівок;

• 124 причепи для перевезення важкої техніки;

• 800+ тактичних автомобілів для буксирування та транспортування техніки;

• 131 тактичний автомобіль для підйому техніки;

• 10 командно-штабних машин;

• 30 автомобілів зарядки боєприпасів;

• 18 броньованих мостових систем;

• 8 транспортних засобів матеріально-технічного забезпечення;

• 239 паливозаправників;

• 105 паливних причепів;

• 58 водних причепів;

• 6 броньованих легкових автомобілів;

• 1 батарея ППО Patriot

• 12 зенітно-ракетних систем NASAMS.

За підрахунками видання, загальна сума допомоги США за час російсько-української війни досягла 44,2 мільярда доларів, а за часів правління Джо Байдена - 44,8 мільярда доларів.

Нагадаємо, пані посол України в США прокоментувала провальне голосування у Сенаті за виділення коштів на допомогу.

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