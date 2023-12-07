Курс долара: в НБУ пояснили, від чого він залежатиме

Нацбанк України допускає більш суттєві коливання курсу валют, водночас увагу зосередить на курсовій стійкості.

Про це повідомив заступник очільник НБУ Сергій Ніколайчук, пише "Українська правда".

"Національний банк зафіксував курс валют на початку воєнного стану, щоб запобігти паніці і контролювати інфляцію. Однак у довгостроковій перспективі фіксація курсу може примножувала негативні наслідки для економіки від тривалих криз. На сьогодні інфляція знизилася до однознакового рівня, міжнародні резерви зросли до рекордних позначок за всю історію України, суттєво пожвавився інтерес вкладників до гривневих депозитів та ОВДП", - зазначив він.

Крім того, була проведена ґрунтовна підготовча робота із залученням міжнародних експертів та врахуванням найкращого світового досвіду. З переходом до керованої гнучкості середньоденний обсяг операцій без НБУ в листопаді зріс до 95 млн доларів порівняно з 37 млн доларів у серпні-вересні 2023.

Нацбанк традиційно не дає курсових прогнозів, проте зосереджується на курсовій стійкості та приведення інфляції до 5% в середньостроковій перспективі. НБУ поступово збільшуватиме амплітуду курсових коливань.

"На практиці це означає, що обсяг інтервенцій для задоволення структурного дефіциту визначатиметься з урахуванням сталості макроекономічного розвитку, інфляційних процесів, стану платіжного балансу та динаміки міжнародних резервів", – уточнив Сергій Ніколайчук.

Він також зазначив, що курс буде реагувати на зміни в економіці, та допомагатиме їй адаптуватися до цих змін. Все це має посилити стійкість нашої економіки та фінансової системи.

Нагадаємо, НБУ скасував усі обмеження для банків і небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.