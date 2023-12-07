Курс доллара: в НБУ объяснили, от чего он будет зависеть

Нацбанк Украины допускает более существенные колебания курса валют, в то же время внимание будет сосредоточено на курсовой устойчивости.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, пишет "Украинская правда".

"Национальный банк зафиксировал курс валют в начале военного положения, чтобы предотвратить панику и контролировать инфляцию. Однако в долгосрочной перспективе фиксация курса может приумножала негативные последствия для экономики от длительных кризисов. На сегодняшний день инфляция снизилась до однознакового уровня, международные резервы выросли до рекордных отметок за всю историю Украины, существенно оживился интерес вкладчиков к гривневым депозитам и ОВГЗ", — отметил он.

Кроме того, была проведена основательная подготовительная работа по привлечению международных экспертов и учетом наилучшего мирового опыта. С переходом к управляемой гибкости среднедневный объем сделок без НБУ в ноябре вырос до 95 млн долларов по сравнению с 37 млн долларов в августе-сентябре 2023 года.

Нацбанк традиционно не дает курсовые прогнозы, однако сосредотачивается на курсовой устойчивости и приведении инфляции до 5% в среднесрочной перспективе. НБУ будет постепенно увеличивать амплитуду курсовых колебаний.

"На практике это означает, что объем интервенций по удовлетворению структурного дефицита будет определяться с учетом постоянства макроэкономического развития, инфляционных процессов, состояния платежного баланса и динамики международных резервов", — уточнил Сергей Николайчук.

Он также отметил, что курс будет реагировать на изменения в экономике и помогать ей адаптироваться к этим изменениям. Все это должно усилить устойчивость экономики и финансовой системы.

Напомним, НБУ отменил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.