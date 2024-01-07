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ГУР "поджарило" два российских "Панциря" в Белгородской области — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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ГУР "поджарило" два российских "Панциря" в Белгородской области — видео

Комплексы "Панцирь-С1" в Белгородской области / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Разведчики ГУР провели очередную операцию на территории России.

Главное управление разведки 6 января провело очередную операцию на территории России – были повреждены два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" в Белгородской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"В рамках сложной миссии, реализуемой при содействии платформы United24, операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области", – говорится в сообщении.

Стоимость одного такого ЗРПК составляет ориентировочно $10-15 миллионов.

Напомним, в ГУР раскрыли, что именно было уничтожено в Крыму во время атаки 4 января.

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Дата публикации
Просмотры
596
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