ГУР "поджарило" два российских "Панциря" в Белгородской области — видео

Разведчики ГУР провели очередную операцию на территории России.
Главное управление разведки 6 января провело очередную операцию на территории России – были повреждены два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" в Белгородской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
"В рамках сложной миссии, реализуемой при содействии платформы United24, операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области", – говорится в сообщении.
Стоимость одного такого ЗРПК составляет ориентировочно $10-15 миллионов.
Напомним, в ГУР раскрыли, что именно было уничтожено в Крыму во время атаки 4 января.
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