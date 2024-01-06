В ГУР розкрили, що саме було знищено у Криму під час успішного удару 4 січня

Україна завдала потужного удару по складах боєприпасів та РЛС окупантів у Криму.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про успішну операцію на тимчасово окупованій території Криму 4 січня 2023 року.

Про це ГУР інформує у телеграмі.

Зазначається, що цілями атаки, проведеної спільно розвідниками, ВПС ЗСУ та силами оборони, стали російські позиції радіолокаційних станцій на аеродромі Саки та склад боєприпасів біля Гришиного.

За даними космічної розвідки, склад боєкомплектів окупантів було успішно знищено. Також завдано ураження об'єктам протиповітряної оборони та радіолокації ворога.

ГУР Міноборони продовжує збирати та уточнювати інформацію про загальні втрати російських загарбників внаслідок влучних ударів ЗСУ по військовій інфраструктурі ворога в окупованому Криму.

Ураження у Криму 4 січня / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, у ніч проти 6 січня українські Збройні сили уразили російський аеродром "Саки" в тимчасово анексованому Криму. Раніше, 4 січня, українські війська уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

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