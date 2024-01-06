Вибухи в Криму: під удар потрапив військовий аеродром "Саки"

У ніч проти 6 січня на території тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи.

У Міноборони РФ заявили про перехоплення і знищення чотирьох "авіаційних керованих ракет" над Кримом. В атаці російське оборонне відомство традиційно звинуватило Україну.

Моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив про щонайменше десять вибухів у Євпаторії. Вибухи також прогриміли в населених пунктах Саки та Новофедорівка.

За даними каналу, під ударом опинився військовий аеродром "Саки", розташований у Новофедорівці. Як зазначають автори публікації, у "Саках" базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. На його озброєнні — бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Нагадаємо, 4 січня близько 15:00 українські війська уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Ставленик окупаційної влади у місті Михайло Развожаєв заявив, що удар був "наймасовішим за останній час".

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