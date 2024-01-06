Взрывы в Крыму: под удар попал военный аэродром "Саки"

В ночь на 6 января на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы.

В Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении четырех "авиационных управляемых ракет" над Крымом. В атаке российское оборонное ведомство традиционно обвинило Украину.

Мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о минимум десяти взрывах в Евпатории. Взрывы также прогремели в населенных пунктах Саки и Новофедоровка.

По данным канала, под ударом оказался военный аэродром "Саки", расположенный в Новофедоровке. Как отмечают авторы публикации, в "Саках" базируется 43 истребительного авиационного полка Военно-воздушных сил РФ, поддерживающего российские войска на юге Украины. На его вооружении – бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Напомним, 4 января около 15:00 украинские войска поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Глава оккупационных властей в городе Михаил Развожаев заявил, что удар был "самым массовым за последнее время".

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