В оккупированном Крыму раздаются взрывы (видео)

Захватчики перекрыли мост через Керченский пролив.
В оккупированном Крыму вечером 5 января прогремела серия взрывов.
Об этом информируют местные телеграммы-каналы.
В сообщении указывается, что захватчики перекрыли мост через Керченский пролив.
"Крымский мост закрыли, в районе Войкова какие-то вспышки", — отмечается в сообщении.
Кроме того, указывается, что взрывы фиксируются в районе Саки-Новофедоровки.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обнаружили слабые стороны ПВО российских оккупантов в Крыму.
Кроме того, мы ранее информировали, что партизаны "засветили" технику РФ в Джанкое, что там сейчас делают кафиры.
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