В оккупированном Крыму раздаются взрывы (видео)

В оккупированном Крыму вечером 5 января прогремела серия взрывов.

Также читайте ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов вблизи Первомайского в Крыму

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

В сообщении указывается, что захватчики перекрыли мост через Керченский пролив.

"Крымский мост закрыли, в районе Войкова какие-то вспышки", — отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается, что взрывы фиксируются в районе Саки-Новофедоровки.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обнаружили слабые стороны ПВО российских оккупантов в Крыму.

Кроме того, мы ранее информировали, что партизаны "засветили" технику РФ в Джанкое, что там сейчас делают кафиры.

Читайте также: