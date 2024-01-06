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В оккупированном Крыму раздаются взрывы (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1305
Время на прочтение
1 мин
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В оккупированном Крыму раздаются взрывы (видео)

Взрыв / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

Захватчики перекрыли мост через Керченский пролив.

В оккупированном Крыму вечером 5 января прогремела серия взрывов.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

В сообщении указывается, что захватчики перекрыли мост через Керченский пролив.

"Крымский мост закрыли, в районе Войкова какие-то вспышки", — отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается, что взрывы фиксируются в районе Саки-Новофедоровки.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обнаружили слабые стороны ПВО российских оккупантов в Крыму.

Кроме того, мы ранее информировали, что партизаны "засветили" технику РФ в Джанкое, что там сейчас делают кафиры.

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Дата публикации
Просмотры
1305
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