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В окупованому Криму лунають вибухи (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1325
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В окупованому Криму лунають вибухи (відео)

Вибух / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

Загарбники перекрили міст через Керченську протоку.

В окупованому Криму ввечері 5 січня пролунала серія вибухів.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

У повідомленні вказується, що загарбники перекрили міст через Керченську протоку.

"Кримський міст закрили, в районі Войкова якісь спалахи", -  зазначається у повідомленні. 

Крім того, вказується, що вибухи фіксуються в районі Саки-Новофедорівка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ виявили слабкі сторони ППО російських окупантів у Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що партизани "засвітили" техніку РФ у Джанкої, що там зараз роблять окупанти.

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Дата публікації
Перегляди
1325
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