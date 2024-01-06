В окупованому Криму лунають вибухи (відео)

Загарбники перекрили міст через Керченську протоку.
В окупованому Криму ввечері 5 січня пролунала серія вибухів.
Про це інформують місцеві телеграм-канали.
У повідомленні вказується, що загарбники перекрили міст через Керченську протоку.
"Кримський міст закрили, в районі Войкова якісь спалахи", - зазначається у повідомленні.
Крім того, вказується, що вибухи фіксуються в районі Саки-Новофедорівка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ виявили слабкі сторони ППО російських окупантів у Криму.
Крім того, ми раніше інформували, що партизани "засвітили" техніку РФ у Джанкої, що там зараз роблять окупанти.
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