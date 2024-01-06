В окупованому Криму лунають вибухи (відео)

В окупованому Криму ввечері 5 січня пролунала серія вибухів.

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Про це інформують місцеві телеграм-канали.

У повідомленні вказується, що загарбники перекрили міст через Керченську протоку.

"Кримський міст закрили, в районі Войкова якісь спалахи", - зазначається у повідомленні.

Крім того, вказується, що вибухи фіксуються в районі Саки-Новофедорівка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ виявили слабкі сторони ППО російських окупантів у Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що партизани "засвітили" техніку РФ у Джанкої, що там зараз роблять окупанти.

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