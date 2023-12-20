Чому не існує однакових сніжинок: пояснення вчених

Шанси побачити дві однакові сніжинки в природі практично дорівнюють нулю. Це пов'язано з тим, що процес їх формування дуже специфічний.

Про це пише IFLScience.

Формування найбільших снігових кристалів може зайняти до 45 хвилин, що дає змогу змінити умови навколишнього середовища та вплинути на їхній розвиток. Виявляється, класична шестикутна форма сніжинок, яка багатьом відома, є лише однією з багатьох форм, які можуть набувати снігові кристали.

За словами Кеннета Ліббрехта з Каліфорнійського технологічного інституту, більшість сніжинок мають шестикутну форму, але іноді вони мають більш трикутну форму, а в рідкісних випадках вони являють собою майже ідеальні рівносторонні трикутники. Трикутні сніжинки з'являються, тому що для їхнього виникнення потрібна температура мінус 14 градусів за Цельсієм і правильна вологість.

Зі слів вченого, снігові кристали падають донизу по-різному і на них впливають різні умови навколишнього середовища, тому вони набувають різної форми. Саме тому шанси отримати дві однакові сніжинки в дикій природі майже дорівнюють нулю. Це можна зробити тільки в лабораторних умовах.

Раніше повідомлялося, що у світі існує 135 типів сніжинок, які ми зазвичай можемо побачити взимку. Проте цікаво, що однакових не існує. Вчені заявляють про дуже низьку ймовірність того, що навіть на мікроскопічному рівні сніжинки зазнають однакових умов.