Чому потрібно варити "лінивий" холодець із курки або свинини: півтори години – і страва готова

Готуємо “лінивий” холодець – смачний, і не треба пів дня стояти біля плити.

Багато господинь не беруться за приготування холодцю, тому що сам процес зазвичай займе весь день.

Ділимося рецептом швидкого “лінивого” холодцю, який із мінімальними зусиллями дозволить отримати смачну м’ясну страву.

"Лінивий" холодець можна приготувати з курки та свинини, він чудово готується на плиті і в мультиварці.

Рецепт холодцю з курки на плиті

Для його приготування вам знадобляться куряче стегно і трохи овочів.

Інгредієнти:

куряче стегно – 1 шт.,

морква – 1 шт.,

цибуля – 1/2 шт.,

чорний перець горошком – 5-8 зерняток,

лавровий лист – 3-5 шт.,

сіль – за смаком,

часник – 4-5 зубчики,

желатин – 20 г.

Приготування:

Куряче стегно покладіть до каструлі, залийте приблизно літром води і доведіть до кипіння.

Підготуйте овочі – наріжте великими шматками цибулю і моркву, 4 зубчики часнику розріжте навпіл.

Зніміть піну, коли закипить м’ясо, і покладіть у воду овочі та спеції.

Варіть м’ясо із закритою кришкою на повільному вогні приблизно півтори години.

Желатин насипте до склянки холодної води й залиште його розбухати.

Коли м’ясо довариться, дістаньте його, остудіть і розділіть.

Бульйон процідіть і вилийте назад до каструлі разом із замоченим желатином. Потім поставте на вогонь і нагрівайте до розчинення желатину. Посоліть бульйон. Додайте 2 зубчики пропущеного через прес часнику.

М’ясо розкладіть по тарілках і залийте бульйоном. Остудіть, покладіть до холодильника для застигання.

Рецепт "лінивого" холодцю зі свинини в мультиварці

Інгредієнти для приготування "лінивого" холодцю:

свинина – близько 1,5 кг м’яса, найкраще 2 рульки і шматок м’яса без кістки, можна взяти шию або окіст,

морква – 1 шт.,

середня цибулина – 2 шт.,

перець горошком – 10 шт.,

лавровий лист – 5-8 шт.,

часник – 3-5 зубчиків,

желатин – 25 г,

сіль – 2 ч. л.

Приготування:

Кладемо до мультиварки рульку та м’ясо, заливаємо до позначки в чотири літри.

Розрізаємо моркву навпіл, цибулю – на чотири частини.

Додаємо в мультиварку моркву з цибулею, перець і лавровий лист. Сіль поки не даємо.

Залежно від моделі мультиварки, вмикаємо режим “скороварка”, “повільна варка” або “під тиском”.

Після звукового сигналу про готовність даємо мультиварці самостійно скинути тиск, щоб бульйон не википів.

М’ясо виймаємо, в бульйон додаємо часник і закриваємо кришку, щоб він настоявся.

Замочуємо желатин на пів години. Робити це треба за інструкцією на пакованні, загальна рекомендація – 25 грамів на стакан води.

М’ясо розрізаємо на дрібні шматочки і розкладаємо до тарілок чи форм.

Бульйон проціджуємо, прибираємо часник і цибулю. Моркву можна порізати дрібно і покласти на дно тарілок.

Вливаємо в бульйон желатин, додаємо сіль, добре розмішуємо і розливаємо до форм гарячим.

Коли бульйон охолоне, ставимо холодець до холодильника.

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