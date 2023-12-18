Яке вино корисніше для здоров'я — біле чи червоне: ви будете здивовані

Біле чи червоне вино — яке корисніше

Різниця в корисності вина залежить від того, на чому ви концентруєтеся, яка користь ви хочете отримати.

Загалом в червоному вині більше вітамінів та мінералів, воно дуже багате на антиоксиданти. В той час як біле вино містить менше калорій.

Дослідження показують, що люди, які віддають перевагу червоному вину, дійсно мали кращий рівень холестерину, таке вино запобігає ускладненню діабету тощо, а любителі білого вина показували якісніший контроль рівня цукру в крові.

Експерти намагалися зрозуміти, яке вино корисніше червоне чи біле, порівнюючи дані з бази даних Міністерства сільського господарства США. Цифри порівнювали з розрахунку на склянку вина приблизно 150 мл.

У склянці червоного вина було 125 калорій, білого - 121, вуглеводів було однаково, кальцію — також.

Таким чином, не можна сказати, що в середньому червоне вино краще за біле або навпаки. Дуже багато залежить від конкретного типу вина. Очевидно, що дуже солодке ігристе вино та повністю позбавлене цукру по-різному впливає на людський організм.

Можна сказати, що червоне вино — корисніше, а біле — здоровіше.

На захист білого вина

На думку Деббі Петітпейна, зареєстрованого дієтолога і прессекретаря Академії харчування та дієтології найздоровішим вином є сухе біле вино або будь-яке вино, яке містить менше цукру та алкоголю.

Десертні вина містять багато цукру, в інших є залишковий цукор або природний цукор, що залишився після бродіння винограду. Іншим ключовим фактором, якого потрібно уникати в вині — є алкоголь, ще одне джерело концентрованих калорій.

Вирішальне значення має місце виробництва вина — у теплих регіонах вегетаційний період триває довший, тому виноград стає більш стиглим до того, як його збирають. Це призводить до вина з більшим вмістом цукру та алкоголю. Тому, на думку дієтолога, потрібно вибирати вино, вирощене в прохолодніших кліматичних умовах, оскільки воно містить менше цукру та алкоголю.

Щороку з'являються нові дослідження щодо користі вина і кому вірити - це велике питання. Головне чим корисне біле та червоне вино – це позитивні емоції, які ми отримуємо від його вживання, той смак та аромат, яку не можна замінити.

Скільки вина корисно пити в день

Американські дієтологи рекомендують не більше двох келихів для чоловіків і не більше одного на день — для жінок. Для вина це означає стандартний келих вина на 150 мл з 12% вмістом алкоголю.

Якщо ви потребуєте більше вина, розведіть його газованою водою, радить дієтолог. «Додавання газованої води або навіть газованої ароматизованої води, щоб дещо розбавити ваше вино, фактично може дати вам більший розмір порції, не додаючи більше алкоголю чи калорій у ваш напій», — каже Петітпейн.

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