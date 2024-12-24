Вимога США – лицемірна: Чмут про зниження мобілізаційного віку

Очільник фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут продовжує стояти на думці, що мобілізаційний вік потрібно знижувати до 20 років, якщо ми хочемо врятувати країну. Водночас, аналогічну вимогу США він вважає лицемірною.

Про це волонтер сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Держава має ухвалювати потрібні і правильні рішення, а не ті, які хотілося б. Бо ми затягували з мобілізацією, ми затягуємо з цим рішенням. Як результат – ми будемо мати і це рішення колись, і ще більші проблеми на фронті. Це – відтермінування неминучого", – переконаний Чмут.

На його думку, у тих умовах, що ми є зараз, ми все одно прийдемо до цього рішення, або будемо далі програвати.

"Можливо, ми його приймемо, коли будемо вести битву за Київ, або за Правобережжя. Але в тих умовах, що ми є зараз, відтермінування цього складного рішення призводить до втрат людей, техніки і територій", – каже волонтер.

На уточнювальне запитання, чи потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18, Чмут уточнив, що, на його погляд, досить 20.

Водночас, заклик від США знизити мобілізаційний вік в Україні він називає лицемірним.

Також читайте Зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні: в Держдепі США заявили про свою чітку позицію

"Дуже лицемірно звучить з боку Сполучених Штатів рекомендація, або вимога, або прохання для України мобілізовувати з 18 років, маючи величезні можливості нам допомогти, цього не робити. Країна, яка має тисячі одиниць техніки і іншої номенклатури, якої ми так потребуємо, дає дуже розміреною кількістю впродовж років, замість того, щоб наситити в один момент і призвести стратегічних змін на полі бою. Взамін пропонує або вимагає зменшення мобілізаційного віку аж до 18 років", – каже очільник "Повернись живим".

Чмут переконаний, що для Штатів подвоєння чи потроєння допомоги не є чимось супервідчутним. Проте вони цього не роблять, але при цьому хочуть, щоб ми далі і більше воювали.

Раніше Тарас Чмут пояснив, чому заморозка війни є дуже поганим сценарієм для України, а також відповів, чи закінчиться війна 2025 року.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.