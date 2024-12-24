"Дуже страшний сценарій": Чмут про можливість заморозки війни

Тарас Чмут припускає, що українці не винесуть з війни уроків і пересваряться за владу "на другий день перемир'я". Тоді як РФ готуватиметься до нової війни

Заморозка війни є дуже поганим сценарієм для України. Тому що після заморозки може розпочатися політична боротьба за владу у той час, коли росіяни посилено готуватимуться до нової війни.

Таку думку висловив директор одного з найбільших волонтерських фондів "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут в інтерв'ю "Українській правді".

"Це дуже поганий сценарій для нас. Росія нас на*бе. Як би нам важко не було, але треба дотискати. Тому що на другий день перемир'я ми почнемо сваритися: хто більше воював, хто більше возив і хто кому патріот, почнемо формувати політичні списки, рватися до влади. А Росія буде далі озброюватися", – вважає Чмут.

Волонтер певен, що пройде якийсь час, і РФ знову нападе. І тоді окупанти уже не повторять тих помилок, які були в 2022 році.

Якщо перемир'я і буде, то Україна має одразу почати готуватися до наступної війни, наголошує він.

"І я дуже боюся, що ми не зробимо цього висновку, який ми мали б зробити в 2015 році. Ми виграли час і ми цим часом не скористалися. Росія виграла час і скористалася. Але допустила декілька великих помилок. І ми пропетляли. Вона недооцінила наше суспільство, переоцінила себе", – каже очільник фонду "Повернись живим".

Чмут припускає, що у разі заморозки війни фокус уваги українців зміститься на інші проблеми.

"Бо у нас буде запит у суспільства інший. І політики будуть реалізовувати запит суспільства в надії перемогти на якихось виборах. А в Росії байдуже на запит суспільства. Це – чітка вертикаль керівництва. Росія буде озброюватися, переводити (економіку – Ред.) на воєнні рейки. За рахунок заморозки війни з нами вона буде вимагати зняття санкцій, доступ до технологій, відкриття торгівлі – вона виграє тут більше. Це дуже страшний для нас сценарій", – підсумував він.

Раніше Чмут оцінив можливість захоплення Запоріжжя, Херсона, Дніпра чи Харкова окупантами.

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