Безглуздо відправляти людей "на забій" – Чмут про втрати на фронті

Тарас Чмут, говорячи про методи ведення війни, відповів, хто ж важливіший – люди чи посадки.

Українській армії потрібно берегти особовий склад, бо люди можуть закінчитися.

Таку думку висловив директор одного з найбільших волонтерських фондів "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

"Посадками війну не виграти. Але й не борючись за них, не втримати країну. Безглуздо відправляти людей "на забій" там, де це очевидно і командири знають, що це – очевидно. Але в той же час ми не можемо просто брати і відступати всюди. Це питання адекватності ухвалення рішення і критерію, що скінченні люди важливіші за якісь нестратегічні квадратні метри. Бо люди – скінченні, і якщо вони закінчаться, то далі втрачених посадок буде дуже багато. І не лише посадок", – каже волонтер.

За словами Чмута, у нього зараз складається враження, що багато хто в цій країні думає, що люди – відновлювальний ресурс.

"Це не так. Вони – скінченні. І їх треба з кожним місяцем берегти – технологіями, навченістю, розумом застосування і адекватністю завдань, які ставляться цим людям", – наголосив він.

Чим відрізняється Залужний від Сирського

"Багато чим. Усім. Є позитивні моменти. Є негативні моменти. Значною мірою мені подобається зменшення політизації Збройних сил. Значною мірою мені не подобається ставлення до людського життя солдатів. Цей список можна продовжувати довго. Є позитив, є негатив. Ми перетиналися (з Сирським) один раз, десь місяць тому", – каже Тарас Чмут.

На його думку, система в армії загалом не готова до великих змін і система не готова до "ринкових стосунків".

Раніше Тарас Чмут розкрив обсяги виробництва українських ракет. Також він розповів, чи стає росіянам важче наступати.

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