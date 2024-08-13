Вбивство українця в Німеччині: підозрюваного звільнили з-під варти — причина

Інцидент стався в центрі для біженців.

В Німеччині поліцейські звільнили з-під варти затриманого напередодні українця, якого підозрювали в убивстві співвітчизника з гуртожитку для біженців.

Про це йдеться у заяві прокуратури та поліції міста Росток.

12 серпня у притулку для біженців сталося вбивство 46-річного українця. Того ж дня правоохоронці встановили особу 26-річного підозрюваного. Чоловіка з України тимчасово заарештували вчора ввечері, але згодом відпустили.

"Розслідування щодо 26-річного чоловіка за підозрою у вбивстві триває, але прокуратура Ростока наразі не бачить жодних термінових підозр", – йдеться у заяві.

Саме з цієї причини чоловіка сьогодні звільнили з-під варти.

Як повідомлялося, у притулку для біженців у Ростоці охоронець знайшов важкопораненого чоловіка. Ним виявився громадянин України 46 років. Лікар зміг лише констатувати смерть.

Зараз у Німеччині триває слідство за фактом вбивства. Справу веде місцева кримінальна поліція.

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